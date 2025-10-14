Семьи военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ выражают недовольство действиями украинского командования, которое, по их словам, создает препятствия для идентификации тел погибших солдат. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что данная ситуация стала известна от источника в российских силовых ведомствах. По его версии, подобные действия связаны с нежеланием официального Киева производить выплаты компенсаций родным погибших. В качестве примера приводится случай, когда матери солдата, погибшего в Сумской области, длительное время не предоставляли сведений о судьбе сына, а затем при проведении генетической экспертизы ее несколько раз сталкивали с изменением результатов ДНК-анализа.

В конечном итоге, женщине было передано тело другого военнослужащего. По словам информатора, в командовании ВСУ отказались выплачивать положенные средства, мотивируя это тем, что ее сын официально продолжает считаться пропавшим без вести.

