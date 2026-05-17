Куда уходят миллиарды: за вывоз ТКО вскрылась циничная схема обмана простых плательщиков

Реализация федеральной реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) столкнулась с жесткой критикой на высшем законодательном уровне. Депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Владимир Сысоев публично констатировал системный провал заявленных государством преобразований, указав на появление теневых финансовых механизмов в секторе жилищно-коммунального хозяйства, пишет zab.ru.

Первоначальные цели государственной программы

Масштабная экологическая реформа стартовала на территории Российской Федерации в 2019 году. Ее ключевыми ориентирами декларировались переход на цивилизованную модель обращения с отходами, повсеместное внедрение раздельного сбора мусора, ликвидация несанкционированных полигонов и возведение современных высокотехнологичных заводов по глубокой переработке вторсырья. Финансирование этих задач легло на плечи граждан через введение института региональных операторов и утверждение новых коммунальных тарифов.

Реальные итоги и антирейтинг проблемных регионов

Спустя несколько лет после запуска программы реальные результаты кардинально разошлись с проектными планами. По оценкам парламентариев, вместо создания обещанной индустрии переработки страна получила лишь кратный рост тарифов. Парламентарий выделил Забайкальский край как один из наиболее депрессивных и проблемных субъектов федерации в контексте реализации мусорной реформы. В аналогичный антирейтинг также попали Республика Бурятия и Республика Карелия.

Заявление Владимира Сысоева о концессионных схемах

«Мусорная реформа не только провалилась, но и стала одним из самых масштабных полигонов для реализации преступных схем», — жестко резюмировал Сысоев в ходе своего выступления на пленарном заседании Госдумы.

Депутат подчеркнул, что коммерческие инвесторы, привлекаемые местными властями, используют концессионные соглашения не для модернизации отрасли, а в целях банального обогащения. При этом прямые обязательства по строительству перерабатывающих мощностей и сортировочных комплексов повсеместно игнорируются.

Колоссальные переплаты населения и коллапс инфраструктуры

Финансовые масштабы неэффективности реформы подтверждаются статистическими ведомствами. За последние три года суммарная переплата граждан России за коммунальные услуги достигла астрономической цифры — почти 103 миллиарда рублей. При этом качество обслуживания населения ухудшилось. В забайкальских городах и поселках изношенная техника регоператоров регулярно ломается, графики вывоза срываются, а контейнерные площадки превращаются в стихийные свалки, что особенно остро ощущается в удаленных районах края.