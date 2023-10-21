«Куда вы меня потащили»: российский военный до последних минут оставался на поле боя

Оксана Коротаева стала одной из мам, которые потеряли своих сыновей на передовой. Ее сын Дмитрий был пулеметчиком на СВО. В июне 2022 года пришло приглашение от военкомата, а в августе бойца уже не стало.

Для мамы Оксаны эти недели на передовой стали мукой. По телефону сын звонил редко, а разговоры были очень короткими.

«Подолгу разговаривать было нельзя, он говорил: «Как с задания приду, позвоню». Однажды ребята пришли, и сынок набрал. Я слышу, у него грустный голос, спрашиваю, что случилось. А Дима отвечает: «Мам, я сегодня друга потерял, он для меня как брат был. Ромка погиб, а я жив», — сказала Коротаева журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Этот разговор состоялся примерно за неделю до гибели Димы. Сам боец, кажется, чувствовал свою смерть.

«По телефону Дима говорил: «Ждите меня в августе домой с флагами», а я не понимала, ведь контракт должен был закончиться в октябре. Я сказала: «Дима, твой диван тебя ждет». Когда сын уехал, я диван пледом закинула и ничего не убирала. А Дима ухмыльнулся: «Мамуль, я сейчас на досках могу спать», — пересказала странную беседу женщина.

Дмитрий погиб 16 августа 2022 года. По рассказу сослуживца, рано утром бойцы устанавливали технику и попали под артобстрел. Тогда погибли очень много ребят. Когда Коротаева ранило в легкое, сослуживцы положили его на носилки и понесли к БТР.

«Наверное, шок был — сын вскочил с носилок и побежал. Говорит: «Куда вы меня потащили? Я сам могу». Ему оказали медпомощь, но не довезли до госпиталя. Еще сослуживец отметил, что Дима в эту ночь не спал, все ворочался. Наверное, предчувствовал», — вспомнила мать бойца.

Ранее мы писали, как Дмитрий стал военным и как погиб на передовой.