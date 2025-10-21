Куда жаловаться на навязанные платные услуги в клиниках
Шапкин: жалобы на избыточные медуслуги можно отправлять напрямую в Минздрав
Фото: [Фото: istockphoto.com/zhudifeng]
Россиянам напомнили, что при подозрении на навязывание лишних медицинских услуг можно пожаловаться в Минздрав или Росздравнадзор. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в эфире телеканала «Москва 24».
По его словам, именно эти ведомства следят за соблюдением законодательства в сфере здравоохранения и могут проверить действия клиник. При подаче обращения гражданам рекомендуется приложить документы, подтверждающие оказание услуг, — квитанции об оплате, результаты анализов и медицинское заключение.
Шапкин уточнил, что некоторые частные клиники стремятся увеличить доход, предлагая пациентам ненужные обследования или процедуры. В продвижении таких услуг могут участвовать менеджеры, заинтересованные в увеличении среднего чека.
Он также посоветовал россиянам внимательнее читать договор перед оплатой услуг и не соглашаться на медицинские манипуляции без назначения врача.
Ранее Минздрав предложил разрешить круглосуточное пребывание родственников в больницах.