Куда жаловаться на навязанные платные услуги в клиниках

Россиянам напомнили, что при подозрении на навязывание лишних медицинских услуг можно пожаловаться в Минздрав или Росздравнадзор. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в эфире телеканала « Москва 24 ».

По его словам, именно эти ведомства следят за соблюдением законодательства в сфере здравоохранения и могут проверить действия клиник. При подаче обращения гражданам рекомендуется приложить документы, подтверждающие оказание услуг, — квитанции об оплате, результаты анализов и медицинское заключение.

Шапкин уточнил, что некоторые частные клиники стремятся увеличить доход, предлагая пациентам ненужные обследования или процедуры. В продвижении таких услуг могут участвовать менеджеры, заинтересованные в увеличении среднего чека.

Он также посоветовал россиянам внимательнее читать договор перед оплатой услуг и не соглашаться на медицинские манипуляции без назначения врача.

