Кудрявцева призналась, что иногда скандалит с мужем из-за дочери

Известная телеведущая рассказала о том, как у нее складываются отношения с молодым мужем. Об этом пишет KP.RU .

Лера Кудрявцева заявила, что во время ссор ей даже хотелось «убить» своего избранника. Однако он, в свою очередь, всегда спасает ситуацию своим чувством юмора. Игорь способен сказать иногда что-то такое, из-за чего трудно сдержать смех. В итоге, в семье вновь воцаряется мир и согласие.

А ссорятся они вдвоем, как отметила телеведущая, довольно редко. Ей не нравится кричать и ругаться. Звезда скорее всего просто уйдет в свою комнату, если ей что-то не понравится. Однако, иногда причиной разлада между супругами все же становится пятилетняя дочка.

Как выяснилось, звездная мама не дает наследнице много сладкого. Папа же, наоборот, угощает девочку, пока родительницы нет дома.