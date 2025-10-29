Кухня для взвода: как многодетная мать из Чехова поддерживает бойцов СВО в ожидании сына и мужа

Многодетная мать из подмосковного Чехова Анастасия Овчинникова, проводившая на службу мужа и старшего сына, превратила личную тревогу в масштабную волонтерскую деятельность.

Путь Анастасии начался в 2022 году, когда 18-летний сын отказался от места в почетном карауле и выбрал службу в ВДВ, а вслед за ним на контрактную службу отправился супруг. Столкнувшись с длительной разлукой с близкими, женщина начала помогать волонтерским организациям, чтобы обеспечить своих мужчин необходимым снаряжением.

Переломным моментом стала ее первая поездка к сыну в приграничную зону. Преодолевая страх и артиллерийские обстрелы, Анастасия самостоятельно доставила целому взводу домашнюю еду — собственноручно приготовленные котлеты и выпечку. Эта поездка стала для нее боевым крещением и определила дальнейший путь. Сегодня она координирует сборы гуманитарной помощи через сети волонтеров в Чехове, Курске и Нижнем Новгороде, параллельно воспитывая четверых детей.

Подробнее о своей волонтерской деятельности и помощи бойцам героиня истории рассказала в материале REGIONS.

