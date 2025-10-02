Кухня или преступный бизнес? Суд ужесточил наказание фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой во Льгове

Апелляционная инстанция ужесточила приговор для четырех участников громкого уголовного дела, связанного с массовым отравлением шаурмой и последующей гибелью девушки в городе Льгове Курской области. Данная информация была распространена объединенной пресс-службой судебной системы региона.

Курский областной суд, пересмотрев материалы дела, признал несостоятельным первоначальный вердикт нижестоящей инстанции. В результате Мансуршоха Фаёзов получил реальный срок лишения свободы продолжительностью 4 года и 9 месяцев, а также обязан выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Его сообщники, Шахриёр Файёзов и Парвиз Алимардонзода, были приговорены к 3 годам и 3 месяцам колонии. В отношении Дилбар Санговой суд назначил аналогичное наказание, однако условно, с испытательным периодом в 2,5 года.

Важным элементом приговора стало назначение всем виновным дополнительной санкции. Они лишены права работать в сфере уличной торговли и заниматься приготовлением пищи в рыночных киосках и палатках сроком на два года.

Напомним, инцидент, повлекший тяжкие последствия, произошел в сентябре 2023 года. Тогда многие жители Льгова обратились за медицинской помощью с симптомами острого отравления после употребления шаурмы. К сожалению, одна из пострадавших скончалась. Среди жертв некачественной продукции оказались и несовершеннолетние дети.

