Кухонный фонтан: из газовой конфорки в жилом доме Петербурга забила вода

В Санкт-Петербурге жильцы многоквартирного дома столкнулись с аномальной и опасной неисправностью: из газовых конфорок на их кухнях начала бить вода. Инцидент произошел в одном из домов на улице Пугачева в Красногвардейском районе, пишет « Фонтанка ».

Очевидцы засняли шокирующее явление: из отверстий конфорки на плите тонкой, но мощной струей фонтанировала вода, полностью парализуя возможность пользоваться газовым оборудованием. Как выяснилось, причина ЧП оказалась банальной и опасной одновременно. По предварительной информации, виновниками стали соседи, которые в попытке самостоятельно подключить газовую колонку, «перепутали трубы». В результате водопроводная система оказалась подсоединена к газовой разводке в стояке. На вызов оперативно прибыла аварийная газовая служба. Специалистам пришлось полностью осушать («сливать») попавшую в газовые трубы воду, чтобы вернуть подачу голубого топлива и обезопасить жильцов.