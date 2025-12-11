«Куклы из костей и плоти». Художница из Массачусетса торговала украденными человеческими останками

Художница из штата Массачусетс, 46-летняя Катрина Маклин, владевшая магазином под названием «Жуткие творения Кэт», признала свою вину в торговле человеческими останками, сообщает издание People.

Арест Маклин произошел в прошлом году после того, как в ее мастерской были обнаружены эксцентричные куклы и арт-объекты, при создании которых использовались подлинные фрагменты человеческих скелетов. Расследование установило, что с 2018 по 2022 год женщина была частью преступной цепи: она систематически приобретала и перепродавала анатомические образцы, похищенные из морга Гарвардской медицинской школы. Дополнительно ей инкриминировали незаконную транспортировку останков через границы штатов — из Массачусетса в Пенсильванию.

Источником «материала» выступал Седрик Лодж, бывший смотритель университетского морга. Все образцы были пожертвованы науке людьми, завещавшими свои тела для медицинских исследований. В официальном заявлении следственных органов говорится, что Лодж иногда перевозил украденные останки из Бостона в свой дом в Гоффстауне, штат Нью-Гэмпшир, где он и его жена, Дениз Лодж, продавали останки Катрине Маклин и другим лицам, договариваясь об этом по телефону и через социальные сети.

Супруги Лодж, а также ряд других фигурантов, уже заключили досудебные соглашения о признании вины. Теперь это сделала и Катрина Маклин, которой за совершенные преступления грозит до десяти лет лишения свободы и значительный денежный штраф.

