«Кулаки вместо объяснений». Сахалинка напала на прибывшего к ней стража порядка

В Сахалинской области правоохранительные органы инициировали уголовное производство по факту применения силы к стражу порядка. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, под следствием оказалась 45-летняя жительница областного центра.

По данным расследования, инцидент произошел 8 февраля. Поводом для выезда наряда послужил сигнал о нарушении общественного порядка в одном из домов по улице Есенина в Южно-Сахалинске. Прибывший на место стражи правопорядка вошел в квартиру, откуда, согласно поступившему сообщению, исходила угроза. Интересно, что именно хозяйка этого жилья и обращалась за помощью к полиции.

Однако на момент визита сотрудника женщина находилась в состоянии глубокого алкогольного опьянения и демонстрировала явную агрессию. Она игнорировала все законные требования полицейского успокоиться и прекратить противоправные действия. Вместо этого, как установили следователи, гражданка перешла к физическому насилию, нанеся правоохранителю несколько ударов кулаками в грудную клетку.

Агрессивные действия были пресечены, после чего ее задержали и доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по уголовному делу ведется комплекс процессуальных мероприятий, направленных на установление полной картины события и фиксацию доказательственной базы.

Ранее сообщалось о том, что покупатель выпил уксус в магазине Южно-Сахалинска и был госпитализирован.