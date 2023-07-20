Кулеба: Украина готова на любой риск ради вывоза зерна

Дмитрий Кулеба заявил, что Украины готова пойти на любые риски ради того, чтобы продолжить возить зерно по Черному морю. Таким образом, по словам министра, страна хочет показать, что не нуждается в России. Чтобы свисти риски к минимуму, украинские власти планируют наладить сотрудничество с заинтересованными сторонами. На такой шаг Киев решил пойти, так как власти уверены, что Россия не поменяет решение по зерновой сделке.

Россия отказалась продлить зерновую сделку, позволявшую вывозить украинское зерно, удобрения и продовольствие по Черному морю, так как Запад забирал зерно себе, нарушая условия сделки и не поставляя его в нуждающиеся страны Африки.