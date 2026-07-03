Кулич, кальян и покаянное письмо: как церковь помогла смягчить приговор москвичке

Русская православная церковь поддержала решение суда, заменившего москвичке Ксении Белоусовой тюремный срок на обязательные работы. Женщина использовала пасхальный кулич в качестве чаши для кальяна, что было квалифицировано как оскорбление чувств верующих.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с изданием «Подъём» заявил, что суд проявил гуманизм и опирался на традиционные ценности. Он отметил, что во внимание были приняты раскаяние Белоусовой и её покаянное письмо, направленное в адрес РПЦ. Представитель ведомства также подтвердил, что церковь подавала ходатайство о смягчении приговора, и выразил надежду, что это обращение повлияло на итоговое решение. Суд постановил заменить три года лишения свободы на 200 часов обязательных работ.

Инцидент произошёл весной в одном из столичных баров. В материалах дела также фигурировала информация о предыдущей судимости Белоусовой с условным сроком за хранение наркотиков.