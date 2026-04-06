Куличи и интернет подождут: священник назвал главные запреты Страстной пятницы

Страстная пятница считается самым строгим и скорбным днем церковного календаря. Именно в этот день верующие вспоминают страдания и крестную смерть Христа. Но, как объяснил в беседе с REGIONS священник Алексей Батаногов, смысл ограничений этого дня — не в формальном соблюдении запретов, а в духовной пользе для самого человека.

По словам батюшки, люди воздерживаются во время поста от пищи не потому, что Богу важно, что они едят. Ограничивая себя в материальном и физическом, человек дает возможность проснуться духовной жизни. Объевшийся и пресыщенный не хочет молиться — он хочет спать. И этот механизм работает только при добровольности.

Церковный устав предписывает в Страстную пятницу особенно строгий пост. Но священник подчеркивает: мера ограничений всегда зависит от состояния здоровья. Беременные, кормящие женщины, пожилые люди и маленькие дети не должны так строго себя ограничивать. Поэтому даже в этот скорбный день строгость поста у разных людей разная.

Ограничения касаются не только еды. Батаногов пояснил, что это даже не запреты в прямом смысле, а рекомендации и благословение провести день построже. Не стоит веселиться, вступать в праздные разговоры, важно бороться с праздными мыслями. Особое внимание — к развлекательному контенту в интернете. Священник рекомендует просто провести день в тишине. Польза от такого подхода появляется только тогда, когда он делается с пониманием.

Но главное в Великую пятницу — не самоограничения. Батюшка объяснил, что без богослужения и молитвы невозможно по-настоящему пережить дни Страстной седмицы. Обычно в храмах в этот день проходят три службы: утром — «Царские часы» с чтением Евангелий о Страстях, днем — Вечерня с выносом Плащаницы, а вечером — Утреня Великой Субботы с чином погребения и «Статьями».

Многие верующие задаются вопросом: какой день строже — Страстная пятница или Великая суббота? Как пояснил священник, богослужебные дни начинаются с вечера, поэтому получается, что в пятницу уже совершается служба субботы. И все же пятница — более строгий день. В этот день не совершается божественная литургия, в отличие от субботы. Пятница — время тишины и скорби.

Отдельно Батаногов затронул тему освящения куличей и пасх. По уставу их положено освящать не в субботу днем, а после пасхальной литургии ночью.

«Поскольку просто физически невозможно в больших городах освятить куличи ночью после службы, смысл сместился. Но главный смысл Великой субботы и Воскресения Христова не в куличах и яйцах, а в том, чтобы люди были со Христом, побеждали свои грехи и страсти ради Христа. Сочувствовали, сопереживали страданиям Его и радовались воскресению», — подытожил Батаногов.

Напомним, что россияне отметят Пасху 12 апреля, в воскресенье. День завершает самый строгий и длинный Великий пост, который длится с 23 февраля по 11 апреля.

