Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выступил с программным заявлением, в котором предостерег от попыток вытеснить религию из общественной жизни и свести ее к сугубо личному делу. По его убеждению, именно религиозный опыт и многовековые традиции формируют «цивилизационный код» нации и саму суть культуры.

Митрополит обратил внимание на этимологическое родство слов «культура» и «культ», подчеркнув, что любое развитие общества зиждется на религиозном начале. Попытки разорвать эту связь он назвал глубоко ошибочными. При этом Кирилл отметил, что православные и мусульмане в России солидарны в стремлении преодолеть искусственный разрыв между современной секулярной средой и подлинной культурой, основанной на традиционных ценностях.

Он также предостерег от ложного представления о неизбежном конфликте религии с наукой или между разными вероисповеданиями — по его словам, конструктивный диалог православия и ислама полностью это опровергает. Развитие культуры в отрыве от веры митрополит назвал пагубным.