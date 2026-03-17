Культурная столица против шума: Нарусова просит прокурора разобраться с концертами на главной площади

Профильные комитеты Совета Федерации рассмотрели кадровые перестановки в прокуратуре Северной столицы и Ленинградской области. Сенаторы поддержали предложение назначить действующего прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника заместителем Генерального прокурора РФ. Освобождающийся пост главы надзорного ведомства города, по мнению членов Совфеда, должен занять Андрей Гуришев, который начинал карьеру в прокуратуре Приморского района Петербурга, а в последнее время работал в центральном аппарате Генпрокуратуры, передает «КП — Санкт-Петербург».

Кандидаты получили от сенаторов ряд напутствий, касающихся специфики работы в регионе. Особое внимание привлекло выступление Людмилы Нарусовой, которая представляет в Совфеде исполнительную власть Петербурга. Она обратила внимание будущего прокурора города на проблему чрезмерно шумных мероприятий на Дворцовой площади.

По словам сенатора, в адрес властей поступает множество жалоб от граждан на рок-фестивали, забеги и заезды байкеров, которые создают высокую звуковую нагрузку в самом центре культурной столицы. Нарусова подчеркнула, что Дворцовая площадь с прилегающими объектами всемирного наследия — Эрмитажем и Александровской колонной — нуждается в особой охране. Она предложила рассмотреть возможность переноса массовых зрелищных мероприятий в городские парки, что также позволило бы не перекрывать движение в центре.

Другой сенатор, Андрей Клишас, напомнил, что 2026 год — период выборов в Государственную Думу. Он призвал нового прокурора обеспечить пристальный надзор за соблюдением избирательного законодательства, отметив, что прошлые кампании сопровождались нареканиями и скандалами. По мнению Клишаса, осведомленность организаторов о бдительном контроле со стороны прокуратуры будет способствовать чистоте выборного процесса.

Помимо петербургского кадрового вопроса, комитеты одобрили кандидатуру Петра Забурко на должность прокурора Ленинградской области. Окончательное решение по всем трем назначениям должен принять Совет Федерации на ближайшем заседании, после чего кандидаты будут представлены на утверждение президенту России.