Купальник-убийца: пляжная мода заставляет акул бросаться на девушек

Туристические эксперты выпустили рекомендации для отдыхающих в Египте, касающиеся выбора пляжной одежды и поведения в воде на фоне сообщений об активности акул. Основной совет — избегать ярких и блестящих купальных костюмов, которые могут привлечь внимание морских хищников, передает « Главный региональный».

Согласно разъяснениям, контрастные и флуоресцентные цвета, а также блестящие элементы на тканях сильнее выделяются в воде и могут быть ошибочно восприняты акулами как потенциальная добыча. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение купальникам спокойных, нейтральных оттенков.

Помимо выбора гардероба, отдыхающим советуют не заходить в воду в одиночку. Также повышенную осторожность следует проявлять в часы наибольшей активности морских обитателей — на рассвете и в сумерках. Данные рекомендации носят превентивный характер и направлены на минимизацию рисков при нахождении в море.

