Купальный сезон в Подмосковье: когда вода прогреется до комфортных +18 градусов

Из-за прохладной погоды в начале июня вода в подмосковных водоемах прогрелась недостаточно для комфортного купания. Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с REGIONS рассказала, когда можно будет открыть пляжный сезон в Московской области.

Сейчас температура воды в водоемах составляет около +16…17 градусов. Как пояснила Позднякова, это на 2-3 градуса ниже уровня, при котором купание считается безопасным и комфортным для большинства людей. Такая вода подходит разве что экстремалам, которые могут быстро окунуться и сразу выйти.

По словам синоптика, в ближайшие выходные погода порадует жителей. Дневная температура достигнет +21…26 градусов, в середине следующей недели воздух прогреется до +23…28 градусов. К праздничным дням, отметила Позднякова, вода может достичь +18…19 градусов — тогда уже можно будет и позагорать, и покупаться.

Быстрее всего вода прогревается в мелких водоемах, карьерах и на реках — там она может быть на 1-2 градуса выше, чем в крупных водохранилищах.

Летом 2026 года в Подмосковье будут открыты свыше 200 пляжей. Самыми популярными в прошлом сезоне были озерные пляжи в Домодедово и Лыткарине, крупные водохранилища и рекреационные зоны под Щелково и Богородским, а также пляжные зоны вдоль рек Истра и Клязьма.