Новый аквакомплекс с открытыми террасами появится в Ленинском
Аквакомплекс с открытыми террасами построят в Ленинском округе
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
К концу 2026 года в Ленинском округе завершится строительство большого аквакомплекса с открытым круглогодичным бассейном, его смогут посещать до 500 человек в летний период и до 160 — в осенне-зимний. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Площадь двухэтажного комплекса составит более 14 тыс. кв. м, там появятся два крытых бассейна, один каскадный с возможностью выплывать в открытый подогреваемый круглогодичный бассейн, бар. Инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали 58% общей строительной готовности объекта, строители ведут внутренние отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, гидроизоляционные работы, устройство кровли, монтаж ограждения кровли.
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