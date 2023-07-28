Купание на пляжах Анапы и Геленджика под запретом

В связи с неблагоприятными погодными условиями, запрет на купание введен на всех 69 пляжах Геленджика, а также на территории пляжей города Анапы.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей администрации Геленджика.

Власти находящегося на Черноморском побережье Краснодарского края, популярного курорта Геленджик приняли решение о временной приостановке купания в море с целью обеспечения безопасности посетителей. Временные ограничения затронули все пляжи города и будут действовать до улучшения погодных условий.

Подобные меры также введены в Анапе. Представители администраций обоих курортных городов призывают туристов и местных жителей соблюдать указанные запреты и осуществлять купание в море только после окончания неблагоприятных погодных условий и объявления о возобновлении безопасности для этого.