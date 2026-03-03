Купил чемодан за копейки: блогер нашел внутри паспорт и Cartier на 200 тысяч

Британский инфлюэнсер приобрел на аукционе невостребованный багаж из Хитроу. Внутри обнаружились вещи Gucci, коробка от Cartier и паспорт владелицы, что подтолкнуло его к неожиданному решению, пишет Лента.ру.

Британский видеоблогер Карми Селлитто приобрел невостребованный чемодан в лондонском аэропорту Хитроу. Содержимое багажа, которое он продемонстрировал в своем TikTok, оказалось неожиданно ценным.

За находку инфлюэнсер заплатил 129,99 фунта стерлингов, что эквивалентно почти 13,5 тысячи рублей. Сотрудники воздушной гавани не смогли разыскать хозяина, поэтому багаж выставили на продажу. Во время распаковки блогер обнаружил внутри обувь престижных марок Gucci и Alexander McQueen, а также сумки Prada и Louis Vuitton. Хотя состояние вещей было не новым, настоящей неожиданностью стала коробка от ювелирного дома Cartier с чеком на 2400 евро (около 200 тысяч рублей).

Кроме того, в чемодане лежали женская одежда, кожаный дипломат и удостоверение личности. Селлитто выяснил, что владелица проживет менее чем в двух часах езды от него. Блогер принял решение лично вернуть вещи девушке. Он пообещал снять сюжет о своем визите, однако позже сообщил, что не опубликует запись. Свой поступок он объяснил тем, что пережил самый странный опыт в жизни, но вдаваться в подробности не стал.