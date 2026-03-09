Пара из Арканзаса приобрела недвижимость в сельской местности и столкнулась с неожиданным сюрпризом. Жилье оказалось густонаселенным, что подтолкнуло влюбленных к скорейшей реализации давней мечты о спасении животных. Об этом пишет What’s The Jam.

Жители Соединенных Штатов приобрели дом, даже не подозревая, какой сюрприз их ждет внутри. Пара из штата Арканзас, 35-летний Джошуа и его возлюбленная Фэй, познакомились несколько лет назад и всегда грезили идеей открыть собственный приют для братьев меньших. Недавно им подвернулся подходящий вариант: просторное домовладение с большим участком вдали от цивилизации, выставленное на продажу всего за 70 тысяч долларов.

Однако сразу после въезда новоселов ждало ошеломительное открытие. Выяснилось, что на территории уже полноправно проживают 43 кошки, у которых не оказалось хозяев. Как признался мужчина, это стало полной неожиданностью для семьи. Изначально они планировали обустроиться на новом месте, а уже затем заняться организацией фермы и убежища для бездомных. Но судьба распорядилась иначе, бросив вызов, от которого нельзя было отказаться.

Оба супруга имеют инвалидность, однако это не помешало им направить все силы на заботу о незваных пушистых постояльцах. Многие животные были больны, поэтому на лечение ушло огромное количество времени и средств. В результате пара основала некоммерческую организацию Sunshine Pines Rescue, где теперь профессионально заботится о своих подопечных.

Когда история получила огласку, неравнодушные любители животных начали активно помогать семье. В настоящее время приют существует исключительно на пожертвования. В планах у Джошуа и Фэй переоборудовать собственный автофургон в передвижной ветеринарный пункт. Это позволит им путешествовать по стране, лечить и стерилизовать кошек, нуждающихся в помощи. По словам американца, проблема бездомных колоний достигла в США национального масштаба, а стерилизация остается самым гуманным методом контроля их численности.