Купил форму, чтобы заправиться без очереди: чем кончилась авантюра забайкальца на АЗС

В Забайкальском крае 21-летний местный житель приобрел в интернете полицейскую форму и решил воспользоваться ею, чтобы без очереди заправить личный автомобиль. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, мужчина подошел к кассе, представился участковым уполномоченным и потребовал обслужить его вне очереди.