Купил форму, чтобы заправиться без очереди: чем кончилась авантюра забайкальца на АЗС
МВД: в Забайкалье задержали мужчину, переодевшегося в полицейского на АЗС
В Забайкальском крае 21-летний местный житель приобрел в интернете полицейскую форму и решил воспользоваться ею, чтобы без очереди заправить личный автомобиль. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, мужчина подошел к кассе, представился участковым уполномоченным и потребовал обслужить его вне очереди.
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие на АЗС профилактические мероприятия, оперативно установили личность лжеполицейского и задержали его. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 17.12 КоАП РФ за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов. Ему грозит штраф с конфискацией формы.