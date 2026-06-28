С 21 июня в России заработала новая статья Уголовного кодекса, которая превращает махинации с медицинскими справками в серьёзное преступление. Федеральный закон № 164-ФЗ, подписанный 10 июня, ввёл статью 235², нацеленную на подделку, сбыт и применение документов об отсутствии опасных инфекций, передает astrakhan.kp.ru .

В перечень заболеваний, подпадающих под действие нормы, вошли ВИЧ, гепатиты B и C, туберкулёз, дифтерия, коронавирус и другие патологии, угрожающие здоровью окружающих. Уголовное преследование теперь грозит за любое звено цепочки: изготовление фальшивки, её продажу, в том числе в цифровом формате, покупку, транспортировку, хранение и непосредственное использование.

Наказание дифференцировано по степени опасности содеянного. За обычную подделку и оборот справок предусмотрено до четырёх лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Если фигурируют инфекции, представляющие угрозу для населения, планка поднимается до пяти лет и полутора миллионов штрафа. Использование интернета, должностного положения или предварительный сговор увеличивают срок до шести лет со взысканием до двух миллионов. Наиболее суровые санкции — от четырёх до восьми лет колонии и до трёх миллионов штрафа — ждут организованные группы и случаи, повлёкшие массовое заражение либо смерть по неосторожности.

Инициаторы ужесточения ссылаются на высокую общественную опасность фальшивых меддокументов в миграционной, образовательной и медицинской сферах, где липовые справки способны запустить цепочку распространения инфекций. Ранее реальные сроки назначались крайне редко, и значительная доля фигурантов избегала уголовной ответственности. Новый состав призван переломить эту практику и усилить профилактику.