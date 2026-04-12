Туристические ассоциации Вьетнама выступили с инициативой существенно расширить безвизовый режим для иностранных гостей на популярном острове Фукуок. Как сообщает местное издание Báo An Giang , общественники предложили правительству увеличить разрешенный срок пребывания до 60–90 дней, а в идеале — до 180 суток. Главным условием должно оставаться преимущественное нахождение на самом острове, однако туристам также хотят предоставить возможность в течение 45 дней свободно путешествовать по всей территории страны без оформления дополнительных документов.

Авторы идеи убеждены, что такие послабления превратят Фукуок в мощный транзитный хаб, через который путешественники смогут распределяться по другим вьетнамским регионам, включая живописную дельту Меконга. Среди аргументов отмечается и тот факт, что туристы, особенно из Европы, зачастую планируют длительные поездки, и ограничение маршрута одним островом лишает их возможности полноценно познакомиться с Вьетнамом.

Кроме того, турбизнес предлагает ввести особые условия для владельцев недвижимости на Фукуоке. Иностранцам, приобретшим курортные виллы или апартаменты, планируют выдавать долгосрочные визы или временные виды на жительство сроком от пяти до десяти лет. В правительстве Вьетнама уже подтвердили, что рассмотрят пакет предложений, учитывая приближение саммита АТЭС, который состоится в 2027 году.

Сейчас граждане России могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней — это правило распространяется как на материковую часть, так и на остров Фукуок. Для большинства отдыхающих такого срока более чем достаточно, ведь стандартный тур редко превышает две недели. Тем же, кто планирует задержаться дольше, необходимо оформить электронное разрешение, позволяющее оставаться в стране до 90 дней.