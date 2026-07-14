Мария Ивакова пожаловалась на пьяного Стаса Яруша, который вел ее свадьбу 15 лет назад

Экс-ведущая «Орла и Решки», модель Мария Ивакова решила поделиться воспоминаниями о первой свадьбе, которая состоялась 15 лет назад, пишет The Voice. История вышла настолько насыщенной и неоднозначной, что ее можно смело называть сценарием для комедийного фильма.

Торжество прошло в живописном итальянском городе Равелло на Амальфийском побережье, куда съехались 250 гостей. Примечательно, что половину приглашенных Мария видела впервые, а для москвичей организаторы заказали отдельный самолет.

Фото: [ Бывшие ведущие проекта «Орел и Решка» Мария Ивакова и Антон Лаврентьев/соцсети ]

Праздник длился несколько дней, и весь Равелло был превращен в большую свадебную площадку. В первый день все гости должны были прибыть в белых нарядах. Но уже с самого начала что-то пошло не так.

По словам Марии, ведущим был приглашен актер Стас Ярушин, который, как отметила модель, выпил лишнего и не мог стоять на сцене.

«Казалось бы, что может пойти не так? Мне пришлось самой вести вечер, потому что ведущий Ярушин выпил лишнего и уже слегка шатался на сцене. Ну а еще мужчины решили срочно подтвердить свою маскулинность и подрались. К счастью, без серьезных травм», — рассказала Мария.

Не обошлось и без конфузов. Свадебное платье модель заказывала в знаменитом нью-йоркском бутике после просмотра сериала «Секс в большом городе», однако и с ним возникли проблемы. Также был сорван первый танец — один из гостей взял микрофон и исполнил песню Филиппа Киркорова, не дождавшись выступления приглашенной Тони Брэкстон.

Несмотря на хаос, у этой истории был и светлый финал. Гости вместо дорогих подарков сделали пожертвования, и совместными усилиями был построен новый корпус детского реабилитационного центра. Однако символично, что через неделю после открытия центра Мария и ее супруг приняли решение развестись. Сам центр, к счастью, существует до сих пор.

Сейчас Ивакова готовится ко второй свадьбе — в апреле она приняла предложение руки и сердца. Сама она надеется, что на этот раз торжество станет веселым авторским кино, но уже без драматичного финала.

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