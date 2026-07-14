Оцифрованная, но неизведанная: 5 мест на Земле, которые человечество до сих пор обходит стороной

Кажется, что люди уже добрались почти до всех уголков Земли, но на планете все еще остаются места, куда почти никто не попадал, пишут редакторы Daily Mail, составившие данную подборку. Это не только ледяные пустыни и океанские глубины, но и священные горы, непроходимые леса и пещеры, где могут скрываться сотни километров неизвестных ходов.

Один из таких районов — Земля Мэри Бэрд в Западной Антарктиде. Эта территория площадью около 1,61 млн кв. км не принадлежит ни одной стране. По оценкам ученых, 99,6% ее площади сохраняет статус нетронутой дикой природы. Эндрю Флеминг из Британской антарктической экспедиции отметил, что регион важен для изучения ледника Туэйтса, от состояния которого может зависеть будущий рост уровня моря.

В Мьянме закрытым для науки остается Северный лесной комплекс — огромный массив джунглей между Индией и Китаем, где могут жить тысячи видов животных, включая эндемиков. Доступ туда осложняют удаленность и политические конфликты.

Есть места, куда людей не пускают уже не только из-за опасности, но и из-за традиций. Гангкхар-Пуэнсум в Бутане считается самой высокой непокоренной вершиной мира: восхождения туда запрещены из-за религиозного отношения к горным пикам. В Непале похожий статус имеет священная гора Мачапучаре, или «Рыбий хвост».

Еще больше неизвестного скрыто под водой и под землей. Хребет Гаккеля в Северном Ледовитом океане остается почти недоступным для изучения из-за глубины и ледового покрова, а сеноты Юкатана в Мексике, по словам геолога Криса Ллойда, могут включать около 1 тыс. км еще не исследованных проходов.