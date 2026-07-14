Кошки могут реагировать на человеческий голос, но, похоже, не всегда понимают, какая именно эмоция в нем выражена, пишет Daily Mail. Новое исследование показало: смех, плач, крик и сердитые возгласы заставляют кошек насторожиться, но не дают им четкого сигнала о настроении человека.

Ученые из Университета Бари имени Альдо Моро протестировали 20 домашних кошек в привычной для них обстановке. Животным включали записи незнакомых человеческих голосов в ситуациях, связанных с радостью, страхом, гневом и грустью, а затем оценивали позу, движение глаз, положение ушей и хвоста кошек.

Почти каждый раз питомцы переходили в состояние умеренного стресса: у них расширялись зрачки, уши уходили в стороны, хвост начинал подергиваться. При этом реакция почти не зависела от того, звучал ли смех, плач, крик боли или злой возглас.

Исследователи также смотрели, в какую сторону кошки поворачивают голову. У животных это может показывать, какое полушарие мозга активнее обрабатывает звук. Однако человеческие эмоции в записях не вызвали устойчивого «перекоса» ни вправо, ни влево.

Доктор ветеринарных наук Серенелла д’Инджео считает, что кошки, особенно когда слышат незнакомый голос, скорее, оценивают общую интенсивность звука, чем конкретную эмоцию. При этом авторы не утверждают, что питомцы совсем не понимают хозяев: с голосом знакомого человека, мимикой и жестами они прекрасно считывают настроение.