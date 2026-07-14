Байкер признал вину в смертельном ДТП с актрисой Добромиловой, снявшейся в клипе «Девочка-война»

Мотоциклист Максим Завирюха, обвиняемый в смертельном ДТП на западе Москвы, полностью признал свою вину, сообщил ТАСС. Однако это признание не повлияло на меру пресечения — Никулинский суд Москвы продлил Завирюхе домашний арест до конца июня.

Напомним, трагедия произошла на Большой Дорогомиловской улице в начале мая. Актриса и фотограф Ксения Добромилова, снявшаяся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война», в тот день занималась «фотоохотой» на байкеров.

Отмечается, что 34-летняя девушка выбрала эту улицу специально, чтобы снимать мотоциклистов, проезжающих в обе стороны. В какой-то момент 32-летний Завирюха на мотоцикле въехал прямо в нее. От полученных травм Ксения скончалась на месте.

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