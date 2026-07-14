Машина всмятку, четыре трупа: легковушка на огромной скорости влетела под трактор в Татарстане

Смертельная авария произошла на трассе в Мамадышском районе, где водитель отечественного автомобиля протаранил прицеп спецтехники. О трагедии сообщает прокуратура республики.

Смертельное столкновение на ночной трассе

Страшная автокатастрофа, унесшая жизни четырех человек, зафиксирована на территории Татарстана. По официальным данным республиканской прокуратуры, дорожно-транспортное происшествие случилось 13 июля в районе 21:30. На третьем километре автомобильной дороги Мамадыш — Кукмор — Ишкеево легковая машина на высокой скорости врезалась в двигавшийся в попутном направлении трактор.

Последствия аварии и причины трагедии

Основной причиной ДТП называют грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автомобиля «Лада Гранта». Находясь за рулем, он не учел дорожные условия и не выбрал безопасный скоростной режим, из-за чего совершил жесткий наезд на идущий впереди тракторный прицеп.

Удар оказался такой силы, что у находившихся в салоне людей не осталось шансов на спасение. В результате столкновения на месте погибли четыре человека — сам водитель легковушки и трое его пассажиров. На месте происшествия работали экстренные службы, сотрудники ГИБДД и представители надзорного ведомства для выяснения всех обстоятельств трагедии.