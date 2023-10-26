«Купить оружие может любой совершеннолетний»: выяснились причины трагедии в американском Льюистоне

В США произошла очередная массовая стрельба. В бойне в городе Льюистоне штата Айдахо погибли 22 человека. Стрелявший – 40-летний бывший военный, инструктор по стрельбе, который страдал психическим расстройством и слышал «ментальные голоса», пишут местные СМИ.

Несмотря на озвученные факты, преступник, которого, к слову, уже задержали, был обладателем огнестрельного оружия.

«Право на хранение и ношение оружия в Америке защищено второй поправкой к Конституции США. Фактически купить и хранить оружие может любой совершеннолетний американец. Никаких специальных комиссий, которые бы проверяли состояние человека, собирающегося сделать такую покупку, в Штатах не проводится», — пояснил адвокат Тимур Харди в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как отметил эксперт, столь либеральное оружейное законодательство не раз становилось предметом резкой критики со стороны многих политиков, в том числе и действующего президента США Джо Байдена.

«Он даже собирался провести законопроект с ограничением права на владение оружием, однако большинство конгрессменов к такой позиции относятся критически, поскольку право на ношение оружия до сих пор рассматривается как один из фундаментальных принципов американской демократии. Инициатива Байдена в итоге не встречает одобрения у американских законодателей и в обществе в целом», — уточнил собеседник.

По словам адвоката, люди считают, что оружие необходимо им для самозащиты, учитывая высокий уровень преступности в стране. Но в случае массовых расправ по типу сегодняшней, никто из гражданских лиц не в состоянии предотвратить преступление и застрелить убийцу.

«В итоге мы видим подобные инциденты, которые лишь становятся все более распространенными в силу общего повышения уровня насилия в современном мире, популяризации компьютерных игр и фильмов с бесконечными сценами убийств, стрельбы, расправ, роста количества людей с психическими расстройствами, социально неадаптированных. Тем не менее, выхода из сложившейся ситуации, учитывая позицию большинства американских законодателей, нет», — подытожил Харди.

Ранее мы сообщали о том, что число жертв стрельбы в американском Льюистоне достигло 22 человек.