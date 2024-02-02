«Купите мужские тапки»: НЛП-практик рассказала, как удачно выйти замуж в 2024 году

В год Дракона спонтанность должна стать другом каждого, потому что именно она будет сопровождать людей на протяжении всех оставшихся 11 месяцев. В любви же она будет проявляться в быстром развитии отношений. О том, как счастливо выйти замуж в 2024 году, рассказали клинический психолог, НЛП-практик Марианна Абравитова и кармический астролог Ирэна Иванова.

ЛОВИТЬ ЭНЕРГИЮ

По ее словам, чем быстрее люди будут регистрировать браки в 2024 году, тем лучше. Потому что в ином случае все затянется, а промедление будет мучить жениха и невесту. Первый ответ на любой вопрос в год Дракона будет самым верным и правильным.

Марианна Абравитова объяснила, что энергия 2024 года предполагает спонтанность и перемены. Поэтому нужно поддаться ей и плыть по течению.

«Нужно идти на интуиции, быть на импульсе, потому что это год интуитивного озарения», — уточнила НЛП-практик.

НЕ ЖМОТ И СКРЯГА

Согласны с этим мнением кармический астролог Ирэна Иванова, но она предлагает не ждать судьбу, а воспользоваться древним ритуалом, который приманит жениха. Раньше его делали в святки, но, по ее словам, особого значения время выполнения не имеет.

«Свободной девушке нужно купить новые мужские тапки. Нельзя скупиться на них или покупать какие-то маленькие, потому что иначе муж будет жмотом и скрягой», – поделилась эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ unsplash.com ]

Наоборот, следует выбрать шикарную и величественную обувь, после чего их стоит поставить у входа в квартиру, мысами будто кто-то заходит.