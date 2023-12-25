«Купянск и Балаклею взяли без боя»: сапер СВО рассказал о первых неделях спецоперации

В самом начале СВО российские войска прорвались через несколько областей Украины. Ежедневно бойцы проходили десятки километров. О том, как провела первые недели военной операции одна из дивизий ВС РФ, нам рассказал боец Тимофей Смирнов.

Как сказал наш собеседник, сперва он с товарищами шел через Купянск и Балаклею.

«Эти населенные пункты мы взяли без боя. А первые боестолкновения у нас были много позже. Нам повезло — остальные колонны попали под раздачу почти сразу, и там появились первые погибшие и раненые», — рассказал сапер СВО корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам бойца, в основном военные отправлялись на эвакуацию в результате работы артиллерии и танковых засад. Причем современные танки позволяли украинцам не подходить близко.

«На пути следования российских колонн ВСУ выбирали такой участок местности, где наши войска как на ладони, а украинцы могли укрыться. Причем это может быть не только дорога в лесу, где танки стоят кустах. Танк способен бить на очень большое расстояние — полтора километра, причем скорострельно и ночью, ведь есть и тепловизоры, и другие приборы», — объяснил Смирнов.

Был бы боекомплект и грамотный танкист, и противник может вообще не увидеть боевую машину, продолжил Тимофей. От такого обстрела укрыться сложно.

«А то, что стреляет танк, понятно по разрыву, по снарядам и по разлету осколков. У танка осколки все летят вперед, а у миномета — круговое поражение. Мой отряд столкнулся лицом к лицу с противником уже в городе Изюме», — отметил Тимофей.

Как подчеркнул боец, первый изюмский обстрел был «Градами». ВСУ пытались достать позицию россиян ночью в пригороде, но уже на следующий день ВС РФ зашли в райцентр.

Ранее снайпер СВО рассказал, как с контузией сумел отбиться от атаки ВСУ.