«Чуть не застрелил напарника»: российский снайпер рассказал, как с контузией сумел отбиться от атаки ВСУ

Подмосковье стало для питерца Анатолия Кольчинского почти родным: здесь он лечится и реабилитируется после ранений на СВО. Боец работал снайпером и не раз отправлялся на рискованные задания. На одном из таких он едва не погиб, но спасся благодаря слаженной работе товарищей.

В августе Анатолию и его сослуживцам поручили убрать цели ВСУ на островах Днепра. Там постоянно летали дроны противника, а прятаться было негде.

«Мы смогли вырыть себе небольшие ямки и укрылись там. Потом по рации нам передали, что выдвигаются три катера украинцев, и что мы не должны допустить их высадки. С этой задачей справились на отлично, но после этого ВСУ пытались уничтожить нас всем, что у них есть: минометами, БПЛА и кассетными боеприпасами», — вспомнил те события Кольчинский.

Напарника Анатолия задело осколком кассетного боеприпаса, а самого его очень сильно контузило. Дроны стали скидывать на бойцов гранаты. Наш собеседник прятался под деревом, но это не очень выручало бойца.

«Каждый раз после взрыва рядом меня минут на 20 отключало. Мы начали передавать, что нам требуется эвакуация. Прошло часов пять, но нас не могли забрать — противник не подпускал наши катера. А когда к нам подошли, ВСУ стали очень плотно нас обкладывать, и в момент, когда я начал запрыгивать в катер, меня ударной волной откинуло в реку», — рассказал боец.

Напарник смог вытянуть Анатолия, но вскоре ударил миномет, и в голову Кольчинского попал хвостовик от мины. Железка сломала бойцу свод черепа и шею.

«Как мне потом сказали, был еще один взрыв в мою сторону, но я уже был без сознания. А когда по протокам мы выходили на большую воду, с берега нас пытались обстрелять, и мы дали ответный удар. Тогда из автомата я чуть не застрелил напарника, ведь сверху над нами летал коптер, и мы маневрировали», — отметил солдат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как объяснил Анатолий, дрон-камикаде в итоге врезался в их катер, но даже после этого бойцам удалось завести судно и доплыть до берега.

Что стало с солдатом после, мы рассказывали в нашем большом материале.