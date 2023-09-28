Курчатовский институт призвал изменить политику России ядерного сдерживания

Он отметил, действия стран Запада по отношению к России с каждым разом становятся все более агрессивными и враждебными. И с этим необходимо что-то делать. Ковальчук выразил уверенность, что, если этого потребуют обстоятельства, России нужно будет возобновить испытания ядерного оружия.

«Ряд экспертов выступают за изменение основ госполитики в сфере ядерного сдерживания. Думаю, что это правильная мысль», — цитирует Ковальчука РИА Новости.

В подтверждение своих слов собеседник журналистов напомнил, как в ответ на враждебную политику США в 1961 году СССР провел успешное испытание термоядерной бомбы, что сразу же не осталось не замеченным за океаном.