Курьер «Яндекса» спас пенсионерку от мошенников, пытавшихся украсть миллион рублей

В Дубне местные полицейские и общественные активисты выразили признательность курьеру службы доставки «Яндекс» за его неравнодушие. Игорь Озеров предотвратил попытку мошенников обмануть 76-летнюю женщину, которая собиралась отправить им более миллиона рублей.

Все началось, когда Игорь получил заказ на доставку посылки из Дубны в Москву. Отправителем оказалась пожилая дама, которая передала Игорю обувную коробку, завернутую в два пакета. Непривычный вид посылки вызвал у курьера подозрение, и он решил позвонить по номеру 112.

Прибывшие на место полицейские вскрыли коробку и обнаружили под простыней и газетами сумму в 1 020 000 рублей. Как выяснили правоохранительные органы, пенсионерка стала жертвой мошенников, которые обманным путем убедили ее отправить все свои сбережения для «декларации».

Заместитель начальника Отдела МВД России по городу Дубна Борис Кушнир, а также начальник оперативно-розыскной части Денис Косолапченков и председатель Общественного совета при полиции отметили, что действия Игоря Озерова являются образцом для подражания. Они подчеркнули важность быстрого реагирования на подозрительные ситуации. Своевременная реакция позволит избежать финансовых потерь и обеспечит безопасность граждан.

Полицейские призвали жителей быть более внимательными к подобным мошенническим схемам и всегда сообщать о подозрительных действиях. Служба 112 работает круглосуточно, и каждый может внести свой вклад в борьбу с преступностью.