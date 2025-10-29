Курьер обмана: как подросток из Подмосковья работал «инкассатором» для мошенников

В Тульской области завершено расследование громкого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в котором центральную роль исполнил 17-летний житель Подмосковья. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишет «ТулаСМИ».

Как установили, молодой человек из Мособласти действовал в составе организованной группы и лично, в качестве так называемого инкассатора, похитил 1,1 млн рублей у 86-летнего жителя Ясногорска Тульской области.

Преступление было совершено по классической, но отработанной схеме. Летом мошенники по телефону убедили пенсионера, что срок действия договора на телефонную связь истекает, и выманили у него паспортные данные и номер СНИЛС. На следующий день злоумышленники перезвонили, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили о якобы готовящемся хищении денег с его счета. Чтобы «обезопасить» сбережения, они убедили пожилого мужчину передать наличные «инкассатору».

1 августа 17-летний обвиняемый, выполняя эту роль, специально приехал в Ясногорск на такси. Он получил от потерпевшего всю запрошенную сумму — 1,1 млн рублей. После этого подросток передал деньги другим участникам преступной группы, получив за это свое вознаграждение.

В ходе расследования следователям удалось установить причастность несовершеннолетнего к этому преступлению. На данный момент причиненный пенсионеру ущерб полностью возмещен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

