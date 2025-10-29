Распродажа с риском: как не попасть в ловушку мошенников онлайн

В сезон крупных онлайн‑распродаж резко возрастает число мошеннических схем. Как отличить надежный интернет‑магазин от фальшивого, рассказала Мария Негробова — юрист, член Союза юристов‑блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России, сообщает РИА Новости .

Главный сигнал тревоги — подозрительно низкая цена. В таком случае важно тщательно проверить сайт: обратить внимание на адресную строку (мошенники нередко допускают опечатки в названии), убедиться в наличии контактных данных компании и изучить варианты оплаты. Юрист предостерегает от переводов на электронные кошельки или напрямую на личные счета — это частый признак обмана.

Еще одно важное правило — не переходить по ссылкам из писем и сообщений в мессенджерах, даже если они пришли от знакомых. Негробова советует применять «правило паузы»: не торопиться с покупкой, чтобы не потерять деньги ради сомнительной скидки.

«Лучше упустить скидку, чем потерять все деньги», — подчеркивает она.

Напомним, что в ноябре россиян ждут две крупнейшие распродажи:

«11.11» (Всемирный день шопинга) — уже стартовала на маркетплейсах;

«Черная пятница» — начнется 28 ноября и продлится несколько дней.

