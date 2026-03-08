Курьер приехал с извинениями: как магазин оставил мальчика без цветов для мамы 8 Марта

Цветочный салон в Нижнем Новгороде урегулировал конфликт с семьей ребенка, которому ранее отказали в покупке букета к 8 Марта. Об этом пишет Лента.ру.

Инцидент, получивший широкий общественный резонанс, завершился примирением сторон. Цветочный магазин «База цветов» из Нижнего Новгорода принес извинения семье мальчика, которому сотрудники отказались продать букет для матери в преддверии Международного женского дня.

Представители торговой точки не ограничились устными извинениями и направили к ребенку курьера с двумя подарочными коробками. Внутри находились крупные букеты, которые вручили юному покупателю. Во время передачи презента сотрудник магазина выразил благодарность мальчику за проявленное внимание. Он подчеркнул, что именно такие ситуации позволяют компании получать честную обратную связь от клиентов и становиться лучше.

Кадры трогательного момента попали в Сеть. На видео видно, как ребенок приоткрывает коробки, достает один из букетов и дарит его матери, поздравляя с праздником. Женщина растроганно принимает цветы от сына.