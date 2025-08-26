Студент расшифровал кровавое послание и спас девушку из западни

Китайский курьер спас женщину, которая провела более суток в запертой спальне. Об этом сообщает South China Morning Post, раскрывая детали происшествия.

Студент Чжан, подрабатывавший доставкой еды, заметил во время смены на обочине белую подушку с кровавой надписью «110 625». Он сразу понял, что 110 — это номер экстренной службы, и вызвал полицию.

Сотрудники правоохранительных органов решили, что вторые три цифры — это номер квартиры. На 25-м этаже указанного дома они обнаружили квартирантку по фамилии Чжоу. Женщина оказалась заблокирована в комнате из-за сломанной дверной защелки. Ранее она безуспешно пыталась привлечь внимание, вывешивая в окно красную одежду.

Спасенная призналась, что испытала невероятную радость, когда полиция выломала дверь. Она пыталась отблагодарить курьера денежным вознаграждением, но он отказался. Компания Meituan отметила героический поступок студента званием «Передовой курьер» и премией.

