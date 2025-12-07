Курьерский аппетит: молодой человек не удержался и съел заказ клиентки, но попался

В Волгограде сотрудники полиции задержали 20-летнего курьера одного из сервисов доставки. Молодого человека подозревают в хищении пищевого заказа, который был ему доверен для доставки клиенту, сообщает телеканал «Краснодар».

По данным управления МВД по региону, курьер получил заказ на доставку четырех килограммов раков. Вместо того чтобы доставить продукт по адресу, он решил его присвоить.

Однако, как установили правоохранители, к моменту, когда курьер попытался воспользоваться украденным, раки оказались испорчены. Клиентка, не получив заказ, обратилась с жалобой в службу доставки, после чего администратор сервиса сообщил о произошедшем в полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хищении вверенного имущества, причинившем значительный ущерб гражданину. Подозреваемый признал свою вину. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как его первая семья лишилась квартиры из-за мошенников.