Полет без регистрации: мужчину наказали штрафом за нелегальный запуск дрона

Житель Кургана заплатит десятки тысяч рублей штрафа за запуск квадрокоптера без разрешения властей и без регистрации дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Курганца наказали за незаконный полет квадрокоптера. По данным ведомства, инцидент произошел в июне на территории Притобольного округа. Мужчина запустил дрон без получения необходимого разрешения от местных властей.

Также он не поставил беспилотник на государственный учет, что является обязательным требованием для таких устройств. По результатам проверки нарушителя привлекли ответственности. Суд назначил штраф по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях, общая сумма которых составила более 30 тыс. руб.

