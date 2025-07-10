«Курил за гаражами»: Симоньян высмеяла Зеленского за незнание о Волынской резне

Главный редактор RT Маргарита Симоньян резко отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в школе ему не рассказывали о Волынской резне.

В своем телеграм-канале Симоньян иронично предположила, что вместо изучения истории украинский лидер «курил за гаражами», а не грыз гранит науки.

«Зеленский не знал о Волынской резне, заявил Дуда… Просто вместо уроков истории Вовчик курил за гаражами. И не сигареты», — пошутила Симоньян.

Поводом для реакции главреда RT стало интервью польского президента Анджея Дуды, который выразил сомнения в том, что жители Западной Украины осведомлены о трагических событиях 1943–1944 годов. Волынская резня, в ходе которой бойцы Украинской повстанческой армии уничтожили десятки тысяч поляков, остается болезненной темой в отношениях двух стран. При этом Дуда указал, что Зеленский вовсе не в курсе этой черной страницы истории.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила жуткие признания участника Волынской резни.