Федеральная служба безопасности России обнародовала рассекреченные материалы допроса 18-летнего бойца Украинской повстанческой армии (УПА)* Ивана Васюка. Он был задержан в январе 1944 года в ходе наступления Красной армии в Ровенской области. Подробнее о кровавой истории — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Массовое истребление

По данным ФСБ, Васюк дал подробные показания о массовых убийствах мирных жителей, совершенных отрядами Организации украинских националистов (ОУН*) и Украинской повстанческой армии (УПА*) в южной части Волыни летом и осенью 1943 года. В документе он признал участие в уничтожении деревень, поджогах, грабежах и убийствах, в том числе украинцев, не поддерживавших националистов.

Рассекреченные материалы опубликованы Управлением ФСБ по Омской области. Это часть архивов, касающихся преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Ранее ФСБ уже представляла протоколы допросов, оперативные сводки и свидетельства очевидцев, подтверждающие насилие УПА в западных регионах СССР.

Иван Васюк, по его словам, присоединился к ОУН летом 1943 года, получил позывной «Голубь» и был направлен в отряд УПА, действовавший в районе Здолбунова. Он служил под командованием боевика по кличке Ворон — Миколы Свистуна (псевдонимы: Ясень, Ярбый).

Васюк признался в участии примерно в десяти налетах и сообщил, что лично убил не менее 19 человек — среди них были мужчины, женщины и дети польской национальности. Убийства совершались с применением огнестрельного оружия, ножей и топоров.

«Сжигали дома вместе с людьми»

По показаниям задержанного, бойцы УПА после убийств забирали имущество, продукты, скот, а затем поджигали дома с телами погибших внутри:

«После того, как жители этих деревень были убиты, имущество, скот нами взят, в этих деревнях, кроме деревни Углы, все хаты сожжены, трупы убитых мужчин и женщин, стариков и детей оставляли на местах в домах и потом поджигали. Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем также, как и с поляками», — рассказал он.

Фото: [ freepik.com ]

Среди упомянутых Васюком деревень — Старики, Вязовка и Углы. Он утверждал, что все они были уничтожены в ноябре 1943 года. Уничтожались и украинские семьи, не связанные с националистическим движением.

Около 1,5 тыс. жертв и поддержка УПА

По словам Васюка, под командованием «Ворона» за полгода их отряд убил примерно 1,5 тыс. мирных жителей. Он указал и на села, где местные жители якобы активно поддерживали УПА, среди них — Тынны, Взносычи, Бовши, Тыжечи, Виктовичи, Княсово, Холопы, Бытричи, Яневка, Белка, Дрохово, Ядвиполо.

Васюк отмечал, что в этих деревнях оружие не прятали, оно хранилось в домах, а мужчины днем находились дома, ночью участвовали в нападениях. Захваченный скот доставлялся в Тынны.

Волынская резня

Показания Ивана Васюка касаются событий Волынской резни — массового этнического насилия, совершенного украинскими националистами в 1943–1944 годах против польского населения Волыни и Галиции.

По данным Института национальной памяти Польши, число жертв УПА составляет от 50 до 60 тыс. человек. Некоторые оценки доходят до 100 тыс. Среди погибших — женщины, дети, старики. Наиболее кровавым днем считается 11 июля 1943 года, вошедший в историю как «Кровавое воскресенье», когда было атаковано более 100 населенных пунктов. Также зафиксированы случаи расправ над украинцами, выступавшими против насилия или отказывавшимися участвовать в убийствах.

Ранее стало известно, что Россия готовит жесткий ответ после теракта ВСУ на пляже в Курске.

*Запрещенная в России экстремистская организация.