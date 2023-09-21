Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой более 2 км

Вулканы довольно опасны, и подтверждения этому можно найти, если обратиться к истории. Однако, специалисты постоянно наблюдают за ними, чтобы в случае чего вовремя предпринять все необходимые меры.

Таким образом, стало известно, что действующий вулкан Эбеко, расположенный в северной части острова Парамушир, выбросил столб пепла. Его высота составила два с половиной километра над уровнем моря. Об этом пишет ТАСС.

Вулканологи не могли не предупредить об этом случае ГУ МЧС России по Сахалинской области. Ну а пресс-служба ведомства, в свою очередь, обнародовала данную информацию. Спасатели также отметили тот факт, что шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км.

Напомним, что Эбеко – это вулкан, высота которого составляет 1156 метров. Судя по установленному оранжевому цветовому коду опасности, он проявляет повышенную активность, из-за чего также высока вероятность его извержения.