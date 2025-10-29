Курить на общем балконе нельзя: жителям напомнили о штрафах

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил россиян о штрафах за курение на общих подъездных балконах в многоквартирных домах. По его словам, размер взыскания может составить от ₽500 до ₽1500, сообщает РИА Новости .

Колунов обратил внимание на распространенную ошибку жильцов: многие не знают о действующем запрете, устанавливают на общих балконах пепельницы и регулярно курят, ошибочно полагая, что такие балконы не относятся к подъезду. На самом деле, подчеркнул парламентарий, курение на общем балконе — это правонарушение.

Кроме того, запрет распространяется на курение в лифтах, на лестницах и в подъездах многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.