Курица пошла в рост: россиян предупредили о подорожании куриного мяса в магазинах

На российском рынке мяса птицы наметилась смена ценового тренда. Оптовые цены на курятину, которые длительное время снижались, с середины февраля перешли к росту.

Статистика последней недели месяца показывает подорожание большинства позиций. Крыло бройлера прибавило в цене 3 процента, достигнув отметки 170 рублей за килограмм. Голень и фарш стали дороже на 2 процента, теперь их стоимость составляет 145 и 160 рублей соответственно. Незначительно, на 1 процент, выросли цены на окорочок и бедро — до 150 и 136 рублей за килограмм. Филе курицы сохранило прежнюю цену в 274 рубля, однако этот показатель все еще на 6 процентов ниже прошлогоднего.

Аналитики связывают коррекцию цен с уменьшением объемов предложения. В январе нынешнего года производство птицы в живом весе сократилось на 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 533,2 тысячи тонн. Наиболее ощутимый спад произошел на Северном Кавказе, где показатель упал на 14,3 процента. Серьезное падение зафиксировано также на Урале и в Центральном федеральном округе — минус 8,1 и 7,2 процента соответственно.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что ситуация стала следствием финансовых проблем производителей. По его словам, после падения рентабельности в прошлом году многие компании, особенно небольшие, столкнулись с дефицитом оборотных средств и были вынуждены пересмотреть свои планы. Кроме того, специалисты не исключают негативного влияния эпизоотической обстановки: на некоторых фабриках были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.