Куры на вызове: подмосковная скорая получила пернатую «бригаду поддержки»

Необычное соседство сложилось на подстанции скорой медицинской помощи в подмосковной Рузе — территорию медучреждения облюбовали куры, принадлежащие местному жителю. Фотографии птиц, гуляющих среди специализированных автомобилей, стали вирусными в телеграм-каналах, вызвав удивление пользователей. Об этом пишет REGIONS.

В пресс-службе Московской областной станции скорой помощи подтвердили, что пернатые гости регулярно наведываются с соседнего домовладения. Птицы заходят на территорию и чувствуют себя, как дома, но порядок и чистоту не нарушают. Это подтвердил Ян Алиев, заведующий Рузской подстанцией.

Самое интересное, по словам наблюдателей, летом куры обустроили на территории подстанции гнезда и начали нести яйца. Медики относятся к пернатым визитерам с пониманием, отмечая психологический эффект от их присутствия.

«Нисколько они нам не мешают. Наоборот, добавляют уют и тепло в рабочие будни», — с улыбкой отвечают медики на вопрос REGIONS, не обременяет ли их такое соседство.

Жители же тем временем шутят, что подмосковные специалисты настолько быстрые, что успевают разводить кур и ухаживать за ними между вызовами.

Ранее сообщалось, что скворцы отказались от миграции и неожиданно остались в подмосковном Пушкино.