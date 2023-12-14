Курка перестала быть любимой едой россиян в поездах – опрос

Самой популярной едой, которую российские путешественники берут с собой в поезд дорогу, названы бутерброды или сэндвичи. Их предпочитают брать 50% опрошенных сервисом «Яндекс Путешествия» респондентов.

49% опрошенных россиян покупают в поездку фрукты и овощи, пирожками, слойками и булками затариваются 45% туристов. На сладости соблазняются 43% российских пассажиров.

Популярностью также пользуются яйца, а также лапша или пюре быстрого приготовления (43% и 38% соответственно. А вот так любимая ранее путешественниками курица, которую в дорогу брали их подавляющее число, на сей раз сильно сдала: ее готовы видеть на столике в поезде лишь 37% опрошенных.

Согласно проведенному опросу, самые популярные напитки в дороге: чай и кофе (77%), 55% опрошенных берут в дорогу воду, треть – сок или морс, а 25% – газировку, сообщает РИА Новости.