Жир и бессонница как сигнал SOS: уролог Индароков назвал явные признаки падения тестостерона

Врач предупредил, что дефицит тестостерона не ограничивается снижением либидо — под удар попадают сразу несколько важных систем. По словам Индарокова, первыми ласточками становятся хронический недосып, разбитость по утрам и эмоциональная нестабильность, когда привычные рабочие задачи начинают вызывать раздражение. Но самый обманчивый симптом — это неконтролируемый набор веса, причем жир откладывается именно по мужскому типу, в области живота и боков, даже если рацион не менялся. Уролог подчеркнул, что тестостерон влияет не только на влечение, но и на прочность сосудов, иммунитет и даже плотность костей, так что его падение — это риск для всего организма.

Врач настоятельно рекомендовал не заниматься самодиагностикой, а сдать анализы и обратиться к профильному специалисту. Однако он дал и универсальные советы по профилактике, которые помогут удержать гормон в норме даже без таблеток. В первую очередь — жесткий отказ от курения и злоупотребления алкоголем: эти привычки бьют по эндокринной системе сильнее всего. Также он посоветовал выстроить режим сна с 7-8 часами, обязательно выделять время на отдых после работы и включить в расписание регулярные физические нагрузки, особенно силовые упражнения, которые естественным образом стимулируют выработку тестостерона. Отдельный пункт — регулярная половая жизнь, которая, по мнению врача, работает как природный поддерживающий механизм.



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