Курорт одного города: как Хургада превратилась в туристический котел, где на всех не хватает моря

Официальная статистика Египта за первый квартал 2026 года обнажила тревожную реальность: почти весь турпоток страны теперь зажат на узкой полоске Красного моря. Корреспондент « Турпрома » выяснил, почему отдых в некогда райской Хургаде превратился в битву за выживание в толпе и во сколько теперь обходится «налог на очереди».

По данным Egypt Independent, за январь–март 2026 года страна приняла около 5,6 миллиона иностранных гостей, что на 43,5% превышает прошлогодние 3,9 миллиона туристов. Однако шокирует не сама цифра, а география: 70% всех прибывающих концентрируются всего в двух точках — Хургаде и Марса-Аламе. Капитан группы гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб озвучил эти данные, которые звучат как приговор для любителей спокойного отдыха.

Аэропорт как первый круг ада

Концентрация 70% трафика в аэропорту Хургады привела к системному коллапсу. В пиковые часы мая 2026 года время ожидания на паспортном контроле составляет от 3 до 5 часов. Терминалы, не рассчитанные на такую нагрузку, превратились в душные залы ожидания, где туристам буквально негде сесть. Из-за перегрузки систем сортировки чемоданы «зависают» в недрах порта, и путь от посадки самолета до выхода к трансферному автобусу теперь занимает полдня.

Отели-человейники: штурм шведского стола

Когда семь из десяти туристов страны приезжают в один регион, понятие «личного пространства» исчезает. Отели работают при 100-процентной загрузке: это означает очереди в ресторанах, начинающиеся за 20 минут до открытия, и пустые лотки с едой уже через час после начала ужина. Более того, отельеры продолжают подтверждать брони, зная, что мест нет, и туристов «футболят» между отелями, превращая первый день отпуска в скандал на ресепшн. Занимать лежак в Хургаде в мае 2026-го нужно в 6 утра — к 8:00 прибрежная полоса напоминает переполненный пляж в Анапе худших лет.

Аналитика: почему это происходит именно сейчас

Май 2026 года стал точкой кипения по ряду причин. Из-за военных рисков в ОАЭ и экологического дефолта на Кипре массовый поток перераспределился в Египет. Долететь до Хургады все еще дешевле, чем до экзотических направлений, что делает город «бутылочным горлышком» для всего эконом-сегмента. По данным Минтуризма Египта, доходы сектора за первый квартал составили $5,1 млрд — на 34% больше прежних $3,8 млрд, при этом страна нацелилась принять 21 миллион гостей в 2026 году против 19 миллионов годом ранее. Однако за этими рекордными цифрами скрывается обратная сторона: концентрация туристов совпала с топливным кризисом, и за «золотую» заправку самолета теперь приходится доплачивать по 20 тысяч рублей прямо перед вылетом.